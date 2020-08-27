В Краснодарском крае умерли три человека с коронавирусом

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95-летний житель Краснодара. почувствовал себя плохо 7 августа и его положили в больницу с высокой температурой , и сухим кашлем.

Тест на COIVID 19 показал наличие инфекции в организме. Пациента подключили к аппарату ИВЛ, но спасти его не удалось.

74-летний мужчина из краевого центра заболел в середине августа, но первое время пытался лечиться самостоятельно.

Состояние его не улучшалось и 21 августа бригада «Скорой» доставила его в инфекционную больницу.

Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Тест на коронавирус оказался положительным. Несмотря на усилия врачей, мужчина умер.

70-летний житель Туапсинского района с высокой температурой и кашлем был доставлен в инфекционную больницу в Сочи.

Анализ на COVID-19 оказался положительным. Мужчину подключили к ИВЛ, но спасти его медикам не удалось.

- Всего с начала пандемии на Кубани зафиксировано 172 летальных случая.- сообщает региональный Минздрав.

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