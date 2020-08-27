Министр образования Кубани Елена Воробьева: если потребуется, школьники уйдут на карантин

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Учебный год начнется по традиции 1 сентября. На линейку, правда, выйдут только первые, девятые и одиннадцатые классы. Несмотря на то, что эпидобстановка в крае заметно улучшилась, в Сети продолжают появляться слухи о том, что все школы осенью снова переведутся на дистанционное обучение. Министр образования Кубани Елена Воробьева в пресс-центре «КП» - Кубань» не дала прогнозов на ближайший месяц, но рассказала о том, в каком случае могут закрыть школу на карантин.

- Мы не вирусологи, предполагать и строить версии не можем. В нашей компетенции - организовать образование, - сказала «Комсомольской правде» - Кубань» министр образования Краснодарского края Елена Воробьева. - В случае, если произойдет вспышка коронавируса, мы предпримем такие же действия, как и при заболевании гриппом. Как правило, класс закрывают на карантин. Но все же просим родителей не нагнетать обстановку.