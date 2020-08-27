В 2020 году экспорт кубанского сахара увеличился более чем в 8 раз

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В 2020 году экспорт кубанского сахара в денежном выражении демонстрирует взрывной рост. Предприятия уже поставили на международный рынок порядка 270 тыс. тонн продукта, а выручка выросла на более чем 80 миллионов долларов.

– Основными импортерами кубанского сахара являются страны СНГ, Турция, Монголия, Албания, Израиль, Ливан,-рассказали в региональном Минсельхозе.

Продукция поставляется за рубеж в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Всего же в этом году Кубань намерена экспортировать товаров на 2,5 млрд долларов.

. С 2015 года сахарной отрасли в крае уделяется особое внимание. Возобновляется производство сахара на предприятиях.

После двух лет простоя возобновлена работа сахарного комбината в Курганинском районе. Удалось сохранить завод в Павловском районе, который с 2008 года бы банкротом.

В планах на 2020 год – изготовить 1,2 млн тонн продукта при потребности региона в 240 тыс. тонн. Такие объемы производства позволяют аграриям направлять сахар на внешние рынки.