В горном селе Казачий Брод под Сочи создают новый сквер

Фото мэрии Сочи

Новую территорию для отдыха площадью 2 тысячи квадратных метров построят в селе Казачий Брод. Обустройство площадки нового сквера в селе Казачий Брод в Адлерском районе Сочи идёт полным ходом.

Строить тут непросто - для укрепления склона горы пришлось сделать террасирование.

Здесь также предусмотрены дорожки без ступеней и декоративное озеленение. Будут установлены скамейки.

– Для нашего сельского округа – это большой подарок. Можно приравнять его к народному проекту, сквер создаётся за счёт средств предпринимателей, работы администрации города и района. Нам также помогают техникой и материалами, – рассказал глава администрации Молдовского сельского округа Борис Невзоров.

Работы по благоустройству ведутся и в других отдалённых сёлах Адлерского района. Так, в Нижней Шиловке ремонтируют дороги. Уже приведены в порядок улицы Ученическая, Рижская, Прогресс и Ярославская. Сейчас работы ведутся на переулке Тепличном.