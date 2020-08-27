«Ингосстрах» предотвратил страховые мошенничества на 1,7 млрд рублей

В правоохранительные органы направлено 36 заявлений Фото: Архив "КП"

Благодаря эффективной работе департамента анализа и защиты информации (ДАиЗИ) компания сумела сохранить 1,7 млрд рублей. Практически половина этой суммы - 838 млн рублей - пришлась на предотвращенные выплаты по убыткам с признаками страхового мошенничества. Оставшуюся часть сохраненной суммы занимают средства на взыскание дебиторской задолженности, урегулирование регрессных претензий и прочее.

Итогом этой работы стали 104 обращения в органы внутренних дел, направленные сотрудниками ДАиЗИ «Ингосстраха». По 62 из них правоохранители возбудили уголовные дела по факту мошеннических действий в отношении компании. При этом более половины всех заявлений приходятся на моторное страхование.

Напомним, за прошедший год предотвращены 157 случаев крупных мошенничеств, когда заявленный размер страхового возмещения превышал 600 тыс. рублей. В общей сложности в рамках противодействия мошенническим действиям с крупными суммами убытков предотвращены неправомерные выплаты в объеме 621,5 млн рублей.

В текущем году по-прежнему остается значительным количество спорных ситуаций, связанных с просроченными дебиторскими задолженностями и урегулированием регрессных претензий. Так, за прошедшие месяцы зафиксировано 549 подобных случаев на сумму 546,5 млн рублей.

Сотрудники компании также постоянно ведут работу по розыску заявленного в угон автотранспорта, за который владельцы уже получили страховые выплаты. Благодаря этой работе было найдено 56 ранее похищенных автомобилей.

- Достаточно опасная ситуация с точки зрения распространения мошенничества сложилась в Краснодарском крае. Именно здесь получила широкое распространение схема, при которой недобросовестные автоюристы злоупотребляют правом, используют нормы закона «О защите прав потребителей» в целях личной наживы в ущерб автовладельцам. Последствия этих процессов имеют существенное значение для формирования страховщиками объективной ценовой политики и предложения полноценной страховой защиты по актуальным для клиентов страховым продуктам, – комментирует заместитель генерального директора по защите активов компании «Ингосстрах» Александр Гуляев.

Всего за пять месяцев текущего года в Краснодарском крае сотрудники СПАО «Ингосстрах» предотвратили 117 действий, имеющих признаки страхового мошенничества на сумму свыше 77,2 млн рублей. В правоохранительные органы направлено 36 заявлений по выявленным случаям с признаками страхового мошенничества. Все они связаны с моторным страхованием.