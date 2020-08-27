Новая школа взамен аварийной появится в Тбилисском районе

Фото администрации КК

Развитие района в значительной мере зависит от его участия в краевых программах и национальных проектах, считает губернатор Кубани.

За последние 3 года Тбилисскому району из региональной казны было выделено более 2 млрд рублей в качестве субсидий.

- Еще 813 млн рублей он получит в этом году, что позволит строить и ремонтировать социальные объекты, заниматься благоустройством, – отметил Кондратьев.

Местным проблемным вопросом пока остается реконструкция школы №2 в Тбилисской – она находится в аварийном состоянии. Вениамин Кондратьев считает, что здесь лучше построить новую современную школу на 1100 мест.

– Таких возможностей у прежней школы на 400 мест явно не будет, – сказал глава края.

Губернатор поручил департаменту строительства края в течение двух недели проработать решение вопроса.

Глава региона также поручил вице-губернатору Игорю Галасю включить в новую краевую программу и проектирование нового детсада. В 2021 году должно начаться его строительство.