В кубанских школах учащиеся будут питаться по гибкому графику

Так дети питались в прошлом учебному году, в 2020-м начнут действовать новые правила.

Из-за пендемии коронавируса жизнь кубанских школьников изменится. Помимо того, что детвора теперь будет сидеть в одном кабинете, а не перемещаться между классами, как раньше, корректировки внесли и в питание. Министр образования края Елена Воробьева рассказала об изменениях работы столовых в школах региона.

- Школьники будут питаться по гибкому графику, - уточнила «Комсомольской правде» - Кубань» министр образования Краснодарского края Елена Воробьева. - Время посещения столовой для каждого класса будет свое, чтобы ученики одного класса не могли пересекаться с другими, чтобы все шли по очереди. В принципе, похожий режим питания был раньше в начальной школе.

Напомним, ранее «КП» - Кубань сообщала о том, уйдут ли дети в первой четверти снова на удаленку и будут ли осенние каникулы у учащихся.

Кроме того, министр образования Краснодарского края Елена Воробьевав рассказала, в каком случае могут закрыть классы в школах на карантин.