Кубанские историки предложили ввести в школьную программу новое понятие, связанное с войной. Фото пресс-службы Армавирского педуниверситета

Преподаватели и студенты исторического факультета Армавирского государственного педагогического университета приняли участие в работе круглого стола «Без срока давности – живая память поколений». Мероприятие было организованного в рамках международного общественного проекта, посвященного трагедии в годы Великой Отечественной войны.

В формате видео-конференц-связи круглый стол открыл министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

- В ходе прений преподаватели нашего университета предложили внести в содержание историко-культурного стандарта и примерных основных образовательных программ школе такое понятие, как «геноцид советского народа в преступной политике фашистской Германии», - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» ректор Армавирского государственного педагогического университета Амбарцум Галустов.

По его мнению, раскрытие этого понятия будет способствовать воспитанию нетерпимости подрастающего поколения к проявлениям фашистской идеологии у современных школьников. По решению организаторов круглого стола предложение учёных АГПУ включено в проект резолюции.