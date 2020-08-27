В Краснодаре ликвидировали аварию, из-за которой стоки попадали в реку Кубань

В городе выявлено около 300 незаконных врезок в ливневую канализацию. Фото: Юлия БАРАНОВА

В Юбилейном микрорайоне Краснодара ликвидировали аварию, в результате которой стоки стекали прямо в реку Кубань.

По словам первого заместителя главы Краснодара Виталия Косенко, речная набережная краевой столицы в этом году не привлекает.

- От Кубани исходит неприятный запах. Всего выявлен 297 незаконных врезок фекальных стоков жителей старого центра в ливневую канализацию. В ближайшее время все они должны быть затампонированы, — отметил Виталий Косенко.

Хозяйственно-бытовые и фекальные стоки попадают в общегородскую ливневую канализацию в основном в центральной части города. Для решения проблемы нужны новые магистральные коллекторы и сети канализации. Примерная стоимость такого проекта —250 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре не планируют сносить гаражи в Юбилейном микрорайоне. Первоначально на месте кооператива автолюбителей планировали построить соцобъекты