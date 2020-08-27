Дальний западный обход Краснодара откроют через три года

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В Краснодаре дальний западный обход будет построен в 2023 году. Напомним, что трассу протяженностью 51 км, сделают платной.

- В сентябре мы заключим контракт на строительство, - сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Напомним, дальний западный обход Краснодара представляет из себя скоростную трассу с разделенными встречными потоками и четырьмя полосами движения. В рамках возведения участка трассы запланировано строительство трех развязок, четырех мостов и 20 путепроводов.

Строительство дороги позволит минимизировать поток транзитного транспорта, который проезжает через Краснодар по пути к Керченскому мосту, а также значительно сократить временные затраты водителей. Трассу проложат по территории столицы Кубани, Красноармейского и Динского районов.

Ранее «Комсомолка» писала, что при строительстве дальнего западного обхода Краснодара нашли незаконно арендованный участок земли. Прокуратура вернула его владельцу.