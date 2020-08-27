На Кубани открыли фабрику по производству сувениров из шоколада. Фото: Юлия БАРАНОВА

В Краснодарском крае открылась фабрика по производству сувенирных шоколадных изделий. Предприятие расположено на хуторе Шевченко Тбилисского района. Здесь установлены четыре линии, которые могут производить сладости разных видов. Это единственная фабрика в регионе, где производят фигурный шоколад. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил новое предприятие.

- Предприятие может перерабатывать до 1200 тон шоколадного сырья в год. Здесь уже начали делать шоколадные фигурки к новогодним праздникам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой администрации.

Намечено, что в ассортименте будет более 180 наименований шоколадной продукции. В планах – поставка продукции в Китай, Индию и Киргизию.

Ранее «Комсомолка» писала, что сумма вложений в строительство шоколадной фабрики достигла 180 миллионов рублей.