Температура воды в Черном море 28 августа 2020: теплее всего в Туапсинском районе

Фото: pogoda.turtella.ru

"Комсомольская правда" - Кубань" продолжает рассказывать своим читателям, где температура воды в Черном море сейчас самая комфортная. По данным синоптиком, теплее всего 28 августа в Туапсинском районе.

Сегодня в Ольгинке, Небуге, Новомихайловском (все населенные пункты находятся в Туапсинской районе) самое теплое море – 26,4 градусов. В самом Туапсе температура воды на одну десятую ниже – 26,3 градуса.

В Сочи и Геленджике 28 августа тоже комфортная вода в море, здесь по 26 градусов ровно. А вот в Новороссийске и Анапе прохладнее всего – температура воды в море 25,1 и 24,9 градусов соответственно.

Температура воды в Азовском море уже больше недели ниже, чем в Черном. В Темрюке сейчас вода – 23,7 градуса, а Тамани – 23,9.