В Краснодаре снесли незаконный многоквартирный дом

Фото: УФССП РФ по краю

В краевом центре выявили незаконную строительную площадку еще в 2016 году. Дом с нарушением требований начал расти на улице Степной в поселке Индустриальном. Администрация подала на застройщика в суд.

- В поселке строители возвели здание площадью около 900 квадратных метров. А разрешение на строительство трехэтажного дома выдано на площадь застройки только 400 квадратных метров. В связи с этим начались судебные тяжбы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Было решено снести здание. Но судебные разбирательства продолжались несколько лет, так как застройщик подавал апелляции. В этом году исковые требования администрации о сносе самовольных построек были удовлетворены.

- Здание сносили силами администрации. Застройщик обязан будет оплатить все понесенные расходы, - добавили в ведомстве.