Прокуратура Кубани заинтересовалась подростками, которые выбросили зажженную бутылку с растворителем

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Напомним, что 27 августа подростки бросили с балкона многоэтажки по улице Героя Аверкиева зажжённую бутылку с растворителем. «Коктейль Молотова» приземлился на припаркованную машину и чуть не задел мимо проходящую девушку. Камеры наружного наблюдения зафиксировали этот момент.

Полицейские по данному факту организовали проверку. Также подростками заинтересовалиcь в прокуратуре. В ведомстве проверят, на сколько со школьниками налажен досуговый и образовательный процесс, и состоят ли ребята на учете в ПДН.

- В ходе проверки прокуратурой округа будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте принимаемых мер органов системы профилактики, отдельное внимание будет обращено на причины и условия произошедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Проверки продолжаются.