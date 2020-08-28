На Кубани стартовал конкурс «Премия IQ года»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Прием заявок в губернаторском конкурсе «Премия IQ года» уже стартовал. Если у тебя есть интересные идеи и проекты, о которых хотелось бы рассказать – это твой шанс. Победители конкурса получат денежные призы.

- На конкурс принимаются проекты в сфере транспорта, строительства и ЖКХ, в сфере охраны окружающей среды, энергосбережения, здравоохранения, биомедицины, фармацевтики, агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, а также компьютерных технологий и телекоммуникаций, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Денежную премию получат первые три места в каждой номинации, на них выделен один миллион рублей.

– За первое место дадут 100 тысяч рублей, за второе – 60, за третье – 40, - пояснили организаторы.

Участником конкурса может стать любой желающий от 14 до 29 лет. Заявки принимаются до 16 октября по адресу: Краснодар, улица Ленина, 37. Подробнее можно узнать по телефону: 8(861)268-50-73.