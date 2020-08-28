Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 28 августа увеличилось на 84

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае продолжает расти. По последним данным на 28 августа за минувшие сутки в регионе подтвердилось 84 новых случая заражения COVID-19.

Случаи коронавируса отмечены в 24 муниципалитетах. Самому старшему пациенту 94 года.

- За последние сутки в Краснодаре выявили 34 заболевших. COVID-19 подтвердился у семи человек в Туапсинском районе. По пять звболевших зафиксировали в Сочи и Крымском районе. По три случая заболевания выявили в Калининском, Динском, Тимашевском районах. По два – в Геленджике, Кущевском, Выселковском, Усть-Лабинском, Староминском, Мостовском и Темрюкском районах. По одному заболевшему в Новороссийске, Горячем Ключе, Северском, Славянском, Курганинском, Лабинском, Абинском, Апшеронском, Брюховецком, Каневском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе отметили, что среди заболевших оказались несовершеннолетние дети. В краевом центре заразился 13-летний подросток, в Динском районе – 16-летний, в Лабинском районе коронавирус подтвердили у двухлетнего ребенка.

Количество пациентов в тяжелом состоянии остается прежним. На сегодняшний день на ИВЛ находятся 27 пациентов, еще пять – на ЭКМО.