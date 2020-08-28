В Сочи приезжий убил знакомого из-за женщины

Фото: СУ СК РФ по краю

Инцидент произошел в курортном городе 26 августа. Мужчины распивали спиртные напитки в одном из заброшенных зданий по улице Виноградной. А когда начали говорить о женщинах, поссорились. 53-летний мужчина оскорбительно выразился в адрес знакомой 40-летнего приезжего. А тот хотел заступиться и полез в драку.

- Фигурант нанес оппоненту не менее десяти ударов деревянной палкой по телу. После чего вызвал на место бригаду скорой. Но к этому времени от полученных травм пострадавший скончался, врачам оставалось лишь констатировать его смерть, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В настоящее время мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. В ближайшее время его поместят под стражу. А пока следователи выясняют все обстоятельства случившегося.