Юрий Бурлачко и Иван Демченко наградили актив ТОСов Анапы

Фото: пресс-служба ЗСК

Спикер регионального парламента Юрий Бурлачко и депутат Госдумы Иван Демченко побывали с рабочим визитом в Анапе. В ходе поездки парламентарии приняли участие в церемонии награждения активистов ТОС, встретились с исполняющим обязанности главы города Василием Швецом и главами сельских округов.

Анапа является курируемой депутатами территорией. Совместные выезды и приемы граждан в муниципалитете стали традиционными. Подобный формат работы позволил решить уже не одну серьезную проблему жителей курорта.

Ощутимую помощь в этом властям оказывают представители территориального общественного самоуправления. Движение ТОС на Кубани сейчас одно из самых многочисленных в стране. Тосовцам в регионе оказывается всесторонняя поддержка на всех уровнях власти.

В рамках мероприятия Юрий Бурлачко вручил лучшим тосовцам Памятный знак Законодательного Собрания Краснодарского края «За активное участие в территориальном общественном самоуправлении».

- Вопросы, которыми вы занимаетесь – самые животрепещущие. Каждый из Вас делает свою территорию лучше и красивее. Совсем недавно правительство РФ обозначило приоритетное направление в работе с ТОСами. Главная цель – определить меры их поддержки. С этими инициативами Краснодарский край неоднократно выходил на федеральный уровень. И я уверен – время, когда будут четко обозначены место и роль ТОСов в нашем обществе, уже не за горами, - обратился к присутствующим Юрий Бурлачко.

Депутат Госдумы Иван Демченко, в свою очередь, сообщил, что за последние четыре года в Анапе местными властями совместно с органами территориального общественного самоуправления проделана очень большая работа.

По окончании торжественной церемонии парламентарии в ходе рабочей встречи с и.о главы Анапы Василием Швецом и главами сельских округов обсудили актуальные вопросы развития территории.