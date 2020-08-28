Спикер ЗСК принял участие в заседании комиссии по улучшению инвестклимата на Кубани

Фото: пресс-служба ЗСК

Председатель регионального парламента Юрий Бурлачко принял участие в расширенном заседании комиссии по улучшению инвестклимата в Краснодарском крае. Провел совещание губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По его словам, в ближайшие четыре года поддержка бизнеса в крае составит 116 млрд рублей. Кондратьев также отметил – на Кубани действует комплекс мер поддержки инвесторов – от разработки проекта до предоставления субсидий и преференций. Ежегодно выделяется 25 млрд рублей господдержки, в том числе 11 млрд рублей в виде налоговых льгот.

- Сначала мы даем преференции, а потом будем получать результат – рабочие места и налоги. Краснодарский край – энергодефицитный регион, думаю, что при поддержке агентства стратегических инициатив сможем эту проблему решать. Мы должны создать такие условия, чтобы наш бизнес был устойчивым и защищенным от любых вызовов, - подчеркнул губернатор.

Спикер регионального парламента Юрий Бурлачко отметил, что депутаты ЗСК оказывают постоянное содействие в решении существующих проблемных вопросов, связанных с поддержанием благоприятного инвестиционного климата в регионе.

Так, в рамках Дней муниципальных образований депутаты выезжают на места. Там они анализируют ситуацию, оценивают состояние инфраструктуры муниципалитета, эффективность работы местных органов власти. В ходе такой работы задаются новые точки роста территорий. Выявляются также актуальные проблемы, а их возможные решения обсуждаются с главой муниципального образования.

- Комитеты ЗСК осуществляют и сопровождение инвестпроектов на предмет соответствия их дорожным картам, анализируют этапы их выполнения. Наши предложения по выявленным проблемам направляются в краевой департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. В мае этого года мы приняли пакет налоговых послаблений касательно упрощенной системы налогообложения и единого налога на вмененный доход, - заключил Юрий Бурлачко.