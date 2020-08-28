Полицейские Новороссийска догнали машину с пятью мешками незаконно выловленных мидий

Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по краю

В городе-герое сотрудники ДПС для проверки остановили иномарку. Но водитель «Тойоты» не установился и дал по газам. Тогда полицейские начали погоню.

- На законное требование сотрудника полиции об остановке водитель не отреагировал и увеличил скорость движения. В результате преследования госавтоинспекторы остановили автомобиль на одной из улиц Приморского района. А в багажнике нашли пять мешков с черноморскими мидиями, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В багажнике было 5 тысяч моллюсков, выловленных в запретный период, а также гидрокостюм и маска для ныряния. Причиненный ущерб составил 200 тысяч рублей. В отношении 38-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.