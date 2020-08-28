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Политика

«Новые Люди» Краснодара №1 в избирательном бюллетене

Позиции в бюллетене определяются методикой беспристрастной жеребьевки
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Партия "Новые люди"

Партия "Новые люди"

Избирательная комиссия Краснодара утвердила избирательные бюллетени. Молодая партия «Новые люди», для которой выборы 2020 года являются дебютом, разместилась на первой строчке в списке партий. Позиции в бюллетене определяются методикой беспристрастной жеребьёвки.

Первая строчка – это хорошее начало для «Новых людей». Эксперты полагают, что первая строчка в бюллетене – может оказать серьёзное влияние на итоговый результат голосования, особенно это касается голосования за молодые партии.

Всего кандидаты от партии «Новые люди» зарегистрированы в 12 из 13 регионах, в которых партия планировала принять участие в выборах. Таким образом, из 598 выдвиженцев региональные избиркомы допустили всего 452 кандидата, остальным было отказано под разными предлогами. При этом в процессе сбора подписей, сторонникам «Новых людей» удалось заручиться поддержкой более 300.000 избирателей.

В ходе пресс-конференции, организованной на площадке мультимедийного информационного центра на прошлой неделе, председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев рассказал о беспрецедентном давлении, которому подверглись кандидаты от «Новых людей» в регионах.

Алексей Нечаев отметил, что партия увидела в регионах большой запрос на обновление и на перемены. «Новые Люди» столкнулись с высокой степенью усталости людей от нынешних элит. Кроме того, партийцы обратили внимание на большой потенциал и в самих людях - много желания изменить ситуацию в своей области, в городе. Вместе с тем, по словам основателя партии, в ряде регионов сложилось царство псевдостабильности, такой консерватизм с усталым лицом. Молодая партия позвала во власть новых людей, которые до этого политикой вообще не интересовались. Но система в ряде регионов сказала «стоп».

По мнению Алексея Нечаева, политическая конкуренция должна пойти на пользу всем партиям. И новым, и старым. Дать импульс для развития. Но далеко не все главы городов и областей к этой конкуренции готовы. В Краснодаре «Новым Людям» удалось зарегистрировать список партии, в котором 36 кандидатов. А также – кандидата - одномандатника Вадима Кулькова.

Несмотря на противодействие в ряде регионов «Новым людям» удалось провести почти три четверти изначально заявленных кандидатов. И для партии-дебютанта, это, безусловно, впечатляющий результат.