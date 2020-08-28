Сбербанк и «ЮгСтройИмпериал» в 2,5 раза увеличили объём выдачи ипотеки

Фото: пресс-служба Сбербанка.

После заключения в 2019 году соглашения о проектном финансировании ЖК «Элегант» доля Сбербанка в ипотечных сделках «ЮгСтройИмпериал» составила 63%, а объём выдачи ипотеки увеличился в 2,5 раза. Об этом сообщила управляющий Краснодарским отделением банка Татьяна Сергиенко. Совместно с бенефициаром строительной компании Николаем Амосовым, исполнительным директором Николаем Зиновьевым она посетила площадку строящегося с помощью проектного финансирования ЖК «Элегант» и оценила темпы и качество строительства.

Сбербанк – основной кредитор строительной отрасли Краснодарского края, на долю банка приходится 86% всех жилых комплексов, строящихся с эскроу-счетами. С начала года банк на 40% увеличил кредитный портфель в сфере строительства, в настоящий момент он превышает 50 млрд рублей, при этом его восьмая часть приходится на проекты «ЮгСтройИмпериал».

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«ЮгCтройИмпериал» в числе первых перешла на проектное финансирование Сбербанка. За год сотрудничества заключены три сделки на строительство жилых комплексов в Краснодаре и Новороссийске, это более 1600 квартир общей площадью практически 100 тыс кв м. Также мы активно развиваем ипотечное кредитование в новостройках «ЮгСтройИмпериала». Результаты совместной работы впечатляют: объём выдачи ипотеки увеличился в 2,5 раза и превысил 110 млн рублей в месяц. Таких показателей удалось достигнуть благодаря слаженной работе банка и застройщика, а также высоким темпам строительства и реализации квартир».

Николай Амосов, бенефициар строительной компании «ЮгСтройИмпериал»:

«Каждая 11 квартира в Краснодаре строится ЮгСтройИмпериалом. Без четкой организации и соблюдения всех норм это было бы невозможно, поэтому сегодняшняя инспекция на объект не была для нас неожиданностью - компания максимально открыта по всей отчетности».

«ЮгСтройИмпериал» – строительная компания полного цикла, реализующая 17 объектов жилой недвижимости в Краснодарском крае. Девелопер первым в стране подключился к сервису электронной регистрации Сбербанка. В 2019 году застройщик первым на юге России предложил клиентам ипотеку Сбербанка со ставкой от 1% годовых. В 2020 году девелопер первым в Краснодарском крае предоставил услугу заключения кредитного договора без визита в банк в условиях всеобщей самоизоляции.

Николай Зиновьев, исполнительный директор строительной компании «ЮгСтройИмпериал»:

«ЮгСтройИмпериал» занимает 6-е место среди крупнейших застройщиков страны и держит лидерство по объёму строительства в Краснодарском крае. Мы возводим в регионе свыше 1,1 млн кв.м. жилья, ЖК «Элегант» – знаковый проект, поскольку с него начался переход на новые правила 214-ФЗ и наше сотрудничество со Сбербанком. В настоящий момент наши клиенты открыли 155 эскроу-счетов в Сбербанке».