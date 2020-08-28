Житель Крымска дебоширил с поддельным удостоверением полицейского

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23-летний молодой человек отдыхал в парке Крымска. Перебрав горячительных напитков, он стал вести себя агрессивно по отношению прохожим. Парень кричал и выражался нецензурной бранью. При этом размахивал удостоверением полицейского, уверяя всех в своей неприкосновенности. Местные жители, устав смотреть на «цирк», вызвали угомонить дебошира наряд.

- Полицейские приехали по указанному адресу. Молодой человек вел себя громко и вызывающе. В качестве документа, удостоверяющего личность, он предъявил полицейским удостоверение сотрудника правоохранительных органов. Но после задержания, проведенная технико-криминалистическая экспертиза установила, что предъявленное удостоверение является поддельным. Он скачал его из Интернета, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сейчас парень находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. За подделку документов в отношении него возбудили дело. Молодому человеку грозит до года тюрьмы.