Специалисты контактного центра МТС признаны лучшими в своей профессии

Сотрудники МТС становятся лучшими на конкурсе уже десятый раз подряд.

Конкурс, к участию в котором приглашаются все операторы связи и телеком-компании, представленные в регионе, проводился в несколько этапов. Для начала конкурсантам необходимо было коротко и ярко презентовать себя и свои рабочие обязанности. Далее следовало справиться с практическими заданиями, в ходе которых специалистов намеренно погружали в сложные рабочие ситуации. Необходимо было продемонстрировать профессионализм в общении с клиентом, выдержку и желание помочь в конфликтных вопросах.

Конкурсант от МТС – Виктория Шафрова - построила свою презентационную часть на актуальной для сегодняшних дней теме – дистанционная работа в условиях пандемии. С практическим заданием Виктория также справилась отлично и получила наивысшие баллы от жюри.

Виктория работает в МТС около двух лет. На нее переключают абонентов в кризисных ситуациях, когда необходима быстрая техническая поддержка, разрешение спорных моментов.

«В этом году наш контактный центр был вынужден быстро перестроить свою работу в условиях пандемии. На нас лежала ответственная задача: покинув пределы офиса, мы должны были ничуть не потерять в уровне и скорости обслуживания наших абонентов. Тем более, что обращений и вопросов, вызванных дистационной работой, обучением, выбором подходящих тарифов, стало в этот период больше. Я считаю, что наша команда в МТС с честью справилась с внезапной непростой задачей, а мы теперь можем работать с одинаковым качеством в любых условиях. И наш абонент при этом не почувствует разницы в обслуживании», - отметила специалист центра клиентского сервиса МТС Виктория Шафрова.