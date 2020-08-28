Жертвами ДТП на Кубани стали отец и 5-летний сын

Фото: instagram.com/tim_kubanspas

Смертельная авария случилась утром 28 августа около станицы Новокорсунской Тимашевского района. По предварительным данным, автомобиль «УАЗ Патриот» выехал на встречку и влетел в грузовик. За рулем КамАЗа находился 62-летний водитель, он единственный не пострадал.

- Авария произошла около семи часов утра. В результате ДТП погиб водитель внедорожника – 39-летний мужчина, и пассажир – пятилетний ребенок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что еще трое пассажиров УАЗа были госпитализированы. В больницу доставили 35-летнюю женщину, мальчиков 13 и 12 лет и двухлетнюю девочку.

Фото: instagram.com/tim_kubanspas

В настоящее время по факту смертельного ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция напоминает, что выезд на полосу встречного движения является самой распространенной причиной дорожных происшествий, при которых гибнут водители, пассажиры и пешеходы.