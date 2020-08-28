Министр образования Кубани: Оценок в журнал за осенний ВПР ставить не будут

Всероссийские проверочные работы пройдут в школах с 14 сентября по 12 октября. Они пишутся с 4 по 8 классы.

- Они должны были проходить весной. Но мы не стали проводить их по известным причинам, связанным с коронавирусом. Теперь они пройдут осенью, - сообщила министр образования Кубани Елена Воробьева в пресс-центре "Комсомольской правды". - Мы слышим шквал критики на этот счет от родителей по поводу того, что дети не учились и это будет сложно для них. Но дело в том, что писать контрольную будут по всей стране. И цель ее проверить, что мы за лето помним, а где нужно подтянуть знания.

По словам главы ведомства, бояться этого ни родителям, ни ученикам не стоит.

- Оценок в журнал за них не поставят, - заявила Елена Воробьева.

Напомним, министр образования Краснодарского края рассказала также про то, что будет с классом, в котором выявят заболевшего коронавирусом.