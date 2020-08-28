Студенты на Кубани могут вновь вернуться на удаленку

А пока для них начнется учебный год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студенты вузов, колледжей и техникумов начнут учебу традиционно 1 сентября. Как и у школьников образовательный процесс стартует для них в начале осени. Однако дальнейшее обучение в очном формате зависит от эпидемиологической обстановки.

- Если она осложнится, то студенты отправятся на удаленку, как уже было весной, - сообщила министр образования Краснодарского края Елена Воробьева в пресс-центре "Комсомольской правды".

К слову, прошлогодние выпускники и студенты сдавали экзамены дистанционно. Все, по мнению, ведомства прошло хорошо. А вот практику в период пандемии перенесли на осень. Поэтому для многих именно с нее начнется новый учебный год.

Обучение, как и у школьников, будет проходить с учетом требований Роспотребнадзора. Молодых людей максимально разобщат, чтобы исключить возможность заражения коронавирусом.

- Студенты 1 курса, принятые на обучение по результатам приемной кампании 2020 года, в течение сентября будут знакомится с педагогическими коллективами, с особенностями работы техникумов, колледжей и спецификой освоения профессиональных образовательных программ в условиях пандемии, - рассказали в ведомстве.