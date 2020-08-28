Оборот торговли на Кубани снизился по сравнению с прошлым годом почти на 7 %

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Оборот торговой отрасли региона за 7 месяцев 2020 года составил 1187,5 млрд рублей, что всего на 6,8% ниже прошлогоднего показателя.

– С мая предприятия показывают постепенное нарастание. Отрасль восстанавливается после периода ограничительных мероприятий,, – сообщили в краевом департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

В первом полугодии оборот розницы в крае показывал более значительное снижение- на 8,3% меньше прошлогоднего. Однако, пандемия и карантин дали дополнительный импульс развитию интернет-продаж.

Показатели по отраслям далеко не столь оптимистичны. Например, оборот общепита снизился на 24,8% , а объем бытовых услуг стал ниже на 20,3% прошлогоднего показателя.

– За два квартала 2020 года, в консолидированный бюджет края поступило 25 млрд рублей от предприятий потребительской сферы., – проинформировал глава департамента Роман Куринный.