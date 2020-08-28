На несколько районов Кубани обрушился мощный ливень

Ливень в Тимашевске Фото: Виталий КАРНАУХ

Проливные дожди 28 августа обрушились на несколько районов края.

Наиболее сильными осадки стали в Тимашевском районе.

На видео, присланном местными жителями, запечатлено, как ливнем подтопило территорию местной автостанции. Пешеходы вынуждены передвигаться по щиколотку в воде.

Впрочем ,на последующие двое суток синоптики не обещают значительных осадков в регионе.

- В начале периода в отдельных районах кратковременный дождь, гроза, в остальное время без осадков. Ветер северо-западный с переходом на восточный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14-16 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, в юго-восточных предгорьях 10…15°; днем 29 августа 27…32°, 30 августа 29…34°. - говорится в сообщении Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.