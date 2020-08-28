Елена Воробьева: Разговоры про удаленку навсегда - неправда

Елена Воробьева. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Учебный год начнется по традиции 1 сентября. На линейку, правда, выйдут только первые, девятые и одиннадцатые классы. Несмотря на то, что эпидобстановка в крае заметно улучшилась, в сети продолжают появляться слухи о том, что все школы осенью снова переведутся на дистанционное обучение, в обществе поговаривают, что и на постоянной основе. Министр образования Кубани Елена Воробьева в пресс-центре «КП» - Кубань» рассказала, что все подобные разговоры - слухи, не имеющие под собой оснований.

- Дистанционное образование - часть глобальной работы в рамках нацпроекта «Образование» проекта «Цифровая образовательная среда». Оно позволяет существенно расширить доступ учащихся к качественным программам обучения, при этом данные решения не подразумевают ухода от традиционных занятий в школах. Информация, распространяемая в ряде сообществ в социальных сетях и других источниках о якобы переводе обучения из школы в онлайн была недостоверна и не имеет под собой никаких оснований, - сказала глава ведомства.