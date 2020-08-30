На Кубани назвали самые перегруженные школы

В краснодарской школе №71 закончился алфавит для обозначения классов Фото: Артём ГНАТЕНКО

Уже во вторник, 1 сентября, пустующие с марта школы Краснодарского края оживут. Все школьники начнут учебный год в традиционном очном формате. Однако учебный процесс стартует не без оговорок. За каждый классом закрепят отдельный кабинет (исключения составят только специализированные предметы), а на перемены и в столовую ученики будут ходить по очереди.

- Сложнее всего разобщить детей. Это практически очень трудно сделать. Но будем стараться, - рассказала в пресс-центре "Комсомольской правды" министр образования Кубани Елена Воробьева.

Еще сложнее сделать это в тех школах, где численность учащихся зашкаливает. В ведомстве назвали школы Краснодара, Новороссийска, Сочи и Анапы самыми многочисленными. Но абсолютное лидерство в этом списке - за кубанской столицей.

Здесь в школу №11 пойдут 812, в №71 - 1155, а в №102 - 700 первоклашек.