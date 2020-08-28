В Краснодарском крае умерли два пациента с диагнозом COVID 19

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55 -летний сочинец почувствовал себя плохо. У него резко появилась высокая температура, слабость и сухой кашель.

Бригадой медиков «Скорой» мужчина был доставлен в инфекционную больницу курорта. Анализ на коронавирус показал наличие опасной инфекции в организме.

Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких однако его состояние продолжало ухудшаться, и врачам спасти его не удалось.

В больницу Усть-Лабинска со схожими симптомами доставили 68-летнего жителя станицы Выселки. Тест на коронавирус показал положительный результат. Через несколько дней, несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался.

- Всего с начала пандемии в регионе скончались 174 жителя с COVID-19, - сообщает региональный Минздрав.