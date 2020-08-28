В окрестностях Анапы найден участок древней античной дороги

Фото администрации КК

Участок дороги античных времен обнаружен археологами во время раскопок в районе Анапы на месте строительства и реконструкции автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь.

Протяженность найденного участка составляет примерно 100 метров.

Причем в своей южной части ширина полотна древней трассы доходит до 6 метров, а к северу становится настоящим «автобаном», превышая 20 метров в ширину.

Такой объект найден на территории края впервые в истории.

– Проведенные исследования показали, что дорога функционировала с середины – второй половины IV века до н.э. до II века до н.э., ее полотно регулярно ремонтировалось и подсыпалось. Даты функционирования дороги подтверждаются многочисленными находками античных амфор и монет. Их обнаружено более 100 единиц. По мнению ученых, дорога связывала сельскую местность с древнегреческим городом Горгиппией, – сообщил вице-губернатор края Сергей Болдин.