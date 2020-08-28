Жительница Краснодара оставила в запертой машине годовалую дочь

Фото ГУ МВД по краю

Жители Краснодара обнаружили на территории поземного паркинга одного из жилых комплексов запертую в автомобиле маленькую девочку.

Как выяснилось позже, малышке недавно исполнился 1 год.

Она громко плакала, не понимая, почему вдруг осталась одна. Перепуганные жильцы вызвали полицию.

Вскоре к машине вернулась и мама девочки. Инспектору по делам несовершеннолетних женщина объяснила, что ее дочь мирно спала, когда она «отошла всего на полчаса».

- По факту происшествия составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Женщине грозит предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей,- сообщили в УМВД по Краснодару.