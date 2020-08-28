В нацпроекте по росту производительности труда участвуют более 100 предприятий Кубани

Фото администрации КК

Предприятия, участвующие в нацпроекте по повышению производительности труда, 28 августа посетили министр экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор края Вениамин Кондратьев.

Компания «ПищТех» в Динском районе уже 10 лет производит машины и оборудование для общепита и пищевой промышленности. За это время тут освоено более 850 видов продукции.

2 года назад предприятие включилось в региональную программу . Благодаря этому выручка выросла на 26%. Завод активно занимается экспортом продукции в страны СНГ.

– Раньше экспорт продукции казался чуть ли не космической технологией, но вы освоили эту нишу и получили достойный результат, – сказал Максим Решетников в ходе посещения цехов.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что нацпроект помог укрепить позиции предприятия, дал мощный импульс к дальнейшему развитию.

Губернатор также отметил, что сегодня в нацпроекте участвует 101 предприятие края. А спустя 4 года их количество должно быть не менее 349, это третий показатель в стране после Татарстана и Санкт-Петербурга.