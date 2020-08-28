Энергетики полностью завершили ремонт высоковольтных линий в Адыгейском филиале компании

Фото: ПАО «Россети Кубань».

Полностью завершен капитальный ремонт высоковольтных линий в рамках ремонтной программы 2020 года в Адыгейском филиале «Россети Кубань» (ПАО). Работы проводились в восьми муниципалитетах Краснодарского края и Адыгеи. Протяженность отремонтированных линий составила 140 км.

В ходе масштабного капремонта энергетики заменили свыше 19 тысяч старых изоляторов на новые, выполненные из закаленного стекла. Такие изоляторы более устойчивы к механическим повреждениям, а также обладают большим сопротивлением, что позволит избежать коротких замыканий. Для обеспечения бесперебойной работы энергообъектов, специалисты также заменили 17 км грозозащитного троса и 7 км провода. Благодаря этому, высоковольтные линии будут защищены от возможных повреждений в грозоопасный период.

Одновременно сотрудники компании расчистили охранные зоны ЛЭП от деревьев и кустарников. Это необходимо для того, чтобы исключить вероятность технологических нарушений в электрических сетях из-за падения веток и деревьев в период сильных ветров. Общая площадь расчищенных просек достигла 239 га. Большая часть этой территории находится в горно-лесистой, труднодоступной местности Апшеронского района Краснодарского края и Майкопского района Адыгеи.

– Несмотря на объективные сложности текущего года, связанные с эпидемиологической ситуацией и капризами погоды, мы практически полностью реализовали запланированные нами работы по подготовке энергообъектов к осенне-зимнему периоду и пиковым нагрузкам на энергосистему. При этом постарались свести к минимуму ограничение энергоснабжения, при выполнении ремонтов запитывали электричеством потребителей по резервным схемам, а в некоторых случаях использовали мобильные источники энергоснабжения, – рассказал директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.

Напомним, в зоне ответственности Адыгейских электрических сетей находятся населенные пункты Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского, Шовгеновского районов и пригорода Майкопа Республики Адыгея, а также Апшеронского и Белореченского районов Краснодарского края.