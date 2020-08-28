АО «Черномортранснефть» провело комплексное учебно-тренировочное занятие на ЛПДС «Пшехская»

Цель – отработка персоналом Краснодарского районного управления действий по оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации и ликвидацию их последствий.

Участники КУТЗ отработали сразу несколько вариантов развития событий. Согласно первому сценарию при транспортировке нефти по магистральному нефтепроводу (МН) Тихорецк - Туапсе произошло попадание твердого предмета в полость насоса на ЛПДС, в чего его работа остановилась. По второй вводной произошла условная утечка нефти из магистрального насосного агрегата и частичное затопление насосного зала. Согласно третьей легенде вследствие сейсмоактивности произошла «авария» на подводном переходе нефтепровода Тихорецк - Туапсе через р. Большой Зеленчук, а прибывший на место условного происшествия трубопроводчик линейный получил «травму».

Для ликвидации последствий условных инцидентов на аварийные объекты были направлены 4 единицы пожарных расчетов. Успешно отработаны действия по экстренному сбору и выезду, использованию противопожарного оборудования и дополнительных средств тушения, проведению боевого развертывания. Были оперативно выполнены работы по устранению неисправности оборудования, произведен сбор условно разлившейся нефти, оказана первая помощь «пострадавшему».

В КУТЗ приняли участие 46 человек, было использовано 13 единиц техники и специализированное оборудование.

Учебные аварийно-восстановительные работы на объектах были выполнены в полном объеме. Все этапы по локализации и ликвидации условного выхода нефти и устранения последствий «разгерметизации» трубопроводов отработаны в срок.