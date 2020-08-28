30-летнему жителю Краснодара грозит до 5 лет тюрьмы за нападение на полицейского

Фото ВК "Туподар"

Ночью 7 июня 2020 года жители Краснодара вызвали полицию из-за происходящего около дома № 67 по ул. Красной.

Так скопилось около сотни молодых людей, многие из которых были в нетрезвом виде. Музыка из их машин орала на всю улицу.

23-летняя девушка не нашла ничего лучше, как пробежать по капоту, крыше и багажнику прибывшей полицейской машины. Позже ее задержали, суд назначил ей наказание в виде 13 суток ареста.

Полицейские потребовали от собравшихся разойтись и не мешать жильцам окрестных ломов отдыхать.

В ответ они выслушали немало оскорблений. А пьяный 30-летний парень вдобавок еще и толкнул патрульного в спину.

Расследование уголовного дела проведено СК.

- Прокуратура Западного административного округа города Краснодара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя.

Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Прокуратура уголовное дело направила в Ленинский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура края.

Нападавшему грозит до 5 лет лишения свободы.