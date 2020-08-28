В Сочи появился новый скейт-парк

Фото мэрии Сочи

В сквере имени Бестужева в Адлерском районе Сочи появился новый скейт-парк. Здесь возвели бетонные конструкции с современным освещением для занятий экстремальными видами спорта. Скейтеры уже вовсю опробуют новую площадку.

У местных властей только этим планы не ограничиваются.

-Теперь мы приступаем к самой масштабной части работ — возведению скейт-парка международного уровня. Уже для профессионального использования, в том числе и проведения на этой площадке крупных всероссийских и международных соревнований. Таких как скейтбординг, велоспорт BMX и другие, – рассказал директор департамента физической культуры и спорта мэрии Сочи Сергей Пилосян.

По словам самих спортсменов, последний вариант проекта парка наиболее точно отвечает всем их требованиям — как по соображениям безопасности, так и с точки зрения удобства в работе.

Конструкции другого скейт-парка - на Цветном бульваре в центре Сочи будут установлены к концу сентября, а еще через месяц завершатся работы по благоустройству и озеленению территории.