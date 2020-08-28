На Кубани удалось сохранить занятость в малом и среднем бизнесе

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Министр экономического развития РФ Максим Решетников высоко оценил антикризисные меры, принятые в 2020 году в регионе.

Об этом он заявил в ходе встречи с губернатором Вениамином Кондратьевым и бизнесменами в Краснодаре

Министр, в частности, отметил, что несмотря на сложный период, уже сейчас очевидно, что экономика Кубани быстро выходит из кризиса.

Как отметил глава Минэкономразвития, в значительной степени это связано с регулярным финансированием, как из федерального, так и регионального бюджетов.

- Эти меры поддержки собраны воедино и они работают. Краснодарский край – это центр роста, причем он набирает инерцию и развивается не только в традиционных отраслях, но и в промышленности,- сказал Решетников.

Глава региона поблагодарил правительство России за поддержку. Он подчеркнул, что особое внимание в крае уделено поддержке бизнеса в самый непростой период. И это дало свои результаты.

– Несмотря на пандемию, нам удалось сохранить численность занятых в малом и среднем предпринимательстве. При том, что весной мы прогнозировали закрытие 30% предприятий, а сегодня констатируем: количество занятых в МСП находится на уровне начала года – 754 тысячи человек, – подчеркнул глава Кубани.