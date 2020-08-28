В Краснодарском крае на восстановление экономики направят 20 млрд рублей

Фото: архив КП

Краснодарский край выделит порядка 20 млрд рублей на финансирование плана по восстановлению экономики. Об этом сообщили на рабочем совещании глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников и губернатор Вениамин Кондратьев.

Максим Решетников, отметил, что в регионе набраны хорошие темпы развития в традиционных сферах, в рекреационной отрасли и логистике.

- План восстановление экономики рассчитан до конца 2021 года. Его финансирование составит почти 20 млрд рублей, - заявил Вениамин Кондратьев.

Больше всего в период пандемии коронавирусной инфекции пострадала санаторно-курортная отрасль. Объем туристических услуг за 6 месяцев 2020 года сократился на 35%.

По словам губернатора, сейчас очень важно не допустить закрытия здравниц.

- Мы предусмотрели 200 млн рублей на возмещение затрат на капремонт, проведенный к этому летнему сезону. Совершенно новая мера – снижение ставки налога на имущество организаций до 0,01%, – добавил Вениамин Кондратьев.

Разработаны и беспрецедентные меры поддержки инвесторов. Эти меры помогут вернуться на плановый темп роста не менее 4% ежегодно, в соответствии со стратегией социально-экономического развития Кубани.