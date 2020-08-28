В краевой клинической больнице №2 пациентам временно не делают КТ из-за поломки аппарата

Фото: @kkb2-kuban.ru

В краевой клинической больнице №2 пациентам временно не делают компьютерную диагностику, так как сломался аппарат.

- Вышел из строя аппарат компьютерной диагностики, однако учреждением заключён контракт на проведение диагностики в Специализированной краевой клинической больнице Краснодарского края, которая находится вблизи ККБ2, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Представитель пресс-службы обратила внимание, что медицинская помощь всем пациентам оказывается в полном объеме.

Напомним, что в августе больница получила новое оборудование в рамках программы борьбы с пандемией коронавируса. Это семь современных аппаратов ИВЛ, два рентген-аппарата (цифровой и передвижной) и УЗИ, 150 прикроватных мониторов и 250 инфузионных насосов.