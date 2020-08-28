В Краснодаре отремонтируют улицу имени 70-летия Октября

Фото пресс-службы мэрии Краснодара

В мэрии Краснодара подробно рассказали о планах развития Юбилейного микрорайона Краснодара на 2021–2022 годы. Здесь намечена масштабная работа по модернизации инфраструктуры и благоустройству зеленых зон.

Например, в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обновят дорожное покрытие на улице имени 70-летия Октября.

- Планируется строительство дороги от улицы имени Думенко до улицы имени Лукьяненко, которая решит проблему заторов на выезде из Юбилейного, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Юбилейном микрорайоне Краснодаре ликвидировали аварию, из-за которой стоки попадали в реку Кубань.