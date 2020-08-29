Температура морской воды на Черноморском побережье Краснодарского края 29 августа: теплее всего в Сочи

Фото мэрии Сочи

В последние дни уходящего лета погода продолжает радовать жителей и туристов на Черноморском побережье края. Морская вода все еще остается теплой. В некоторых местах даже очень теплой, как например в Сочи- купаться здесь можно в воде температурой в 27 градусов.

Весьма комфортно и на пляжах практически по всему остальному побережью — от Туапсе до Анапы температура воды почти одинаковая -25-26 градусов. И лишь в Ейске водичка у берега несколько бодрит, с ее 24 градусами.

Как считают синоптики, лето на черноморских курортах закончится на мажорной ноте. Сюрпризов от погоды пока не ждут.

- В ближайшие двое суток. на Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, в районе Новороссийска местами порывы 12-14 м/с, в Новороссийске 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 20…25°,днем 30…35°,- говорится в сообщении Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды