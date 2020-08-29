Работа фонтанов в Краснодаре будет сопровождаться классической музыкой

Фото мэрии Краснодара

Отныне по выходным дням работу городских фонтанов на Главной городской площади Краснодара будут сопровождать произведения классической музыки.

В течение четырех недель нововведение лишь тестировалось, а сейчас власти города решили сделать эту практику постоянной.

- Сначала мы включали мелодии на несколько часов, а в прошлые выходные симфонии и сонаты звучали до начала традиционного светомузыкального шоу вечером. Идею жители восприняли положительно и поддержали. С 29 августа и до окончания сезона классика будет звучать на Главной городской площади каждые выходные, — рассказал первый заместитель главы Краснодара Виталий Косенко.

11 муниципальных фонтанов на площадях и в парках Краснодара функционируют в выходные до 23 часов. На зиму, в середине ноября, их выключат.