Пробки в сторону моря в Краснодарском крае 29 августа: в «красной зоне» участки трассы под Джубгой

Фото скрин Яндекс пробки

Утром в субботу, 29 августа многие жители Краснодара и других равнинных районов края предсказуемо рванули к морю, стремясь провести на побережье последние дни уходящего лета.

Интернет -ресурсы слежения за дорожной обстановкой отмечают красным цветом участки трасс, наиболее заполненные автомобилями.

На сей раз это отрезки дороги в Джубге и далее, между Джубгой и поселком Лермонтово на побережье, а также участок трассы в районе поселка Новомихайловского в Туапсинском районе и на выезде из Туапсе в сторону Сочи.

Средняя скорость передвижения на этих отрезках не превышает 10 км/ч. Впрочем, кое-где образуются заторы. в которых придется провести на одном месте до получаса.