Сотрудники погрануправления ФСБ на Кубани задержали браконьера с тремя центнерами рыбы

Фото ПУ ФСБ по краю

Житель поселка Северного в ейском районе края решил одновременно сэкономить время и крупно поживиться рыбой из местного лимана.

Для этого он использовал запрещенные законом для лова лессовые сети протяженностью более 200 метров.

Этот браконьерский инвентарь позволил ему добыть более 300 экземпляров рыбы, среди которых судак, пиленгас и тарань. За этим занятием его и застали пограничники, задержавшие рыбака вместе с сетями.

Как выяснилось, своими действиями браконьер нанес ущерб водным биологическим ресурсам на сумму около 240 тысяч рублей.

- Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в ходе проведения контрольно-проверочных мероприятий на берегу Ейского лимана в районе поселка Северный выявлен факт незаконной добычи водных биологических ресурсов гражданином РФ, - сообщает ПУ ФСБ по краю.