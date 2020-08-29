В Краснодарском крае выявлено еще 90 случаев заболевания COVID 19

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Число заражений COVID 19 в регионе остается стабильным. В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 90 случаев коронавирусной инфекции Возраст пациентов – от четырех месяцев до 84 лет. Среди них 57 женщин и 33 мужчины.

- 49 заболевших выявлено в краевой столице, среди них дети возрастом четыре месяца и 16 лет. Шесть случаев зафиксировано в Красноармейском районе, пять – в Сочи, где в том числе заболел 15-летний подросток. По четыре заболевших в Геленджике и Новороссийске, по три – в Темрюкском и Каневском районах,- сообщает региональный Минздрав.

По два случая выявлено в Крымском и Кореновском районах. По одному – в Туапсинском, Кущевском, Выселковском, Северском, Славянском, Павловском, Приморско-Ахтарском, Калининском, Тихорецком, Крыловском, Кавказском, Тимашевском районах.

Между тем, в краевой клинической больнице №2 пациентам временно не могут делать компьютерную диагностику, так как сломался аппарат.

- Вышел из строя аппарат компьютерной диагностики, однако учреждением заключён контракт на проведение диагностики в Специализированной краевой клинической больнице Краснодарского края,- рассказали в лечебном учреждении.

Согласно распоряжению Ропотребнадзора, отныне все жители Краснодарского края, прилетевшие из-за границы, обязаны в течение 3 дней сдать тест на коронавирус. Это касается не только взрослых, но и детей.

Вернувшиеся из-за границы граждане должны будут разместить результаты тестирования на портале госуслуг. Для этого нужно зайти в свой личный кабинет, а далее нажать кнопку "передача результатов теста на коронавирусную инфекцию".

Если путешественники не выполнят это требование, их может ожидать штраф в размере до 40 тысяч рублей.