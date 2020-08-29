На сентябрьских выборах избирателям на Кубани выдадут медицинские маски и перчатки

Фото мэрии Сочи

Для профилактики рисков, связанных с распространением COVID 19 при подготовке и проведении выборов, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора краевым избиркомом в преддверии выборов 13 сентября разработана специальная памятка.

- Каждый избиратель в помещении для голосования получит одноразовую маску и перчатки, а также индивидуальную ручку для заполнения избирательного бюллетеня. Обеспечены средствами индивидуальной защиты также будут организаторы выборов и иные участники избирательного процесса,- говорится в сообщении избиркома.

Такие меры ранее уже применялись во время проведении голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России.

Голосование на сей раз будет проводиться в течение трех дней. Досрочно можно проголосовать 11 и 12 сентября.

А в единый день голосования 13 сентября 2020 года избирадельные участки будут работать как обычно - с 8:00 до 20:00.