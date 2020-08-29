В Краснодарском крае за сутки умерли еще два пациента с коронавирусом

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76-летний житель Белореченска почувствовал себя плохо. У него появился сухой кашель и резко повысилась температура. Пожилого мужчину госпитализировали в городскую больницу Горячего Ключа. Тест на СOVID 19 дал положительный результат.

Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

В эту же больницу доставили и 74-летнего жителя Северского района. Тест на коронавирус показал наличие в организме опасной инфекции. Состояние мужчины продолжало ухудшаться и его подключили к аппаратуре ИВЛ. тем не менее, спасти его не удалось. Пациент умер.

- Число летальных случаев за период пандемии в регионе достигло 176,- сообщает Минздрав края.